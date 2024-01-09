أول تعليق من الروبوت «لذيذ» بعد إعلان هشام جمال ارتباطه رسميا بـ ليلى زاهر

أعلن الفنان هشام جمال قراءة الفاتحة على الفنانة ليلى زاهر، في جوٍ عائلي، بحضور عددٍ صغير من الأصدقاء والأقارب.

هشام جمال يرتبط بـ ليلى زاهر

ونشر هشام جمال، صورة من الحفل، على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

وحظي منشور هشام جمال، بردود فعل واسعة من نجوم الوسط الفني، إذ كتب عمرو وهبة الذي أدى دور الروبوت «لذيذ» في مسلسل «في بيتنا روبوت»: «أنا متعزمتش يا چوو»، بينما كتبت ملك زاهر: «مبروك يا حبايب قلبي».

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على تهنئة هشام جمال، حيث كتب أيمن أشرف: «مبروك يا حبيبي»، وكتب مصطفي شوبير: «مبروك يا حبيبي».