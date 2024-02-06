أسعار الديب فريزر 5 أدراج.. إليك المواصفات والأنواع في الأسواق

قبل شراء الأجهزة الكهربائية، يهتم المواطنون دائمًا بمعرفة الأسعار لشراء الأفضل والأنسب لهم، لذا نستعرض في هذا التقرير أسعار الديب فريزر 5 أدراج، حيث إنه من الأجهزة الكهربائية المهمة لحفظ الطعام وتخزينه لفترات طويلة.

ووفقا الأسعار الأجهزة الكهرئابية المعلنة في المتاجر الإلكترونية، جاءت أسعار الديب فريزر 5 أدراج، بحسب النوع والعلامة التجارية، حيث تبدأ الأسعار من 7 آلاف جنيه وتصل إلى أكثر من 32 ألف جنيه، على النحو التالي:

أسعار الديب فريزر 5 أدراج

- ديب فريزر ديجيتال نوفروست 7 أدراج بمحرك أنفرتر من شارب FJ-EC27(ST)، سعة 300 لتر، بسعر 32 ألفا‏ و270 جنيها.

- ديب فريزر 5 أدراج نو فروست بخاصية إذابة الثلج بسعة 223 لترا من توشيبا - GF-22H-C3.8، بسعر 23 ألفا و359 جنيها.

- ديب فريزر 5 أدراج نو فروست بخاصية إذابة الثلج، بسعة 223 لترا موديل GF-22H-SL3.8 من تورنيدو، بسعر ‏22 ألفا و975 جنيها.

- ديب فريزر 5 أدراج نو فروست بخاصية إذابة الثلج، بسعة 185 لتر (RH-H18T-BK) من تورنيدو، بسعر ‏19 ألف جنيه.

- ديب فريزر عميق بخاصية إذابة الثلج، 4 أدراج بسعة 185 لتر من توشيبا، GF-18H-C5.0، بسعر ‏18 ألفا و900 جنيه.

- ثلاجة الفريزر المستقيم 5 أدراج، من فريش FNU-L250S، بسعر ‏17 ألفا و130 جنيها.

- ديب فريزر 5 أدراج، رأسي نوفروست بريستيج من الكتروستار LD220NPR ، بسعر 17 ألفا و350 جنيهًا.

أسعار ديب فريز يبدأ من 15 ألف جنيه

- ديب فريزر 7 أدراج نوفروست رأسي سعة 160 لتر UP200NF من دابليو ألاسكا، بسعر ‏15 ألفا و978 جنيها.

- ديب فريزر رأسي 5 أدراج من نو فروست ألاسكا - UP180NF، بسعر 14 ألفا و550 جنيها.

- ديب فريزر 6 أدراج رأسي ديفروست من إلكترو ستار LD260DPR، بسعر 13 ألفا و650 جنيها.

- ديب فريزر رأسي، 5 أدراج دي فروست ألاسكا UP270، بسعر ‏12 ألفا و250 جنيهًا.

- ديب فريزر 5 أدراج، ديفروست من دبليو ألاسكا Up270 سعة 242 لترا بسعر 11 ألفا و639 جنيهًا.

- ديب فريزر عمودي 4 أدراج، سعة 184 لترا من الاسكا UP190، استانلس‏ بسعر 11 ألفا و156 جنيهًا.

أسعار ديب فريز يبدأ من 10 آلاف جنيه

- ديب فريزر رأسي، 4 أدراج سعة 184 لترا، UP190 من دابليو ألاسكا، بسعر ‏10 آلاف و404 جنيهات.

- ديب فريزر رأسي 4 أدراج، بخاصية إزابة الثلج، سعة 184 لترا UP190 من دابليو ألاسكا، بسعر ‏10 آلاف و639 جنيها.

- ديب فريزر عمودي 4 أدراج، بسعة 184 لترا من ألاسكا UP190، ‏بسعر 10 آلاف و656 جنيها.

- ديب فريزر أفقي 265 لترا CH 270 من دابليو ألاسكا، بسعر 10 آلاف و409 جنيهات.

أسعار ديب فريز يبدأ من 7 آلاف جنيه

- ديب فريزر أفقي من فريش، موديل FDF-1903.4، بسعر ‏7950 جنيها.

- ديب فريزر أفقي من فريش، موديل FDF-1302.5، بسعر 7129 جنيها.

بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الديب فريزر

وينصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء بالاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية ومنها الديب فريزر قبل الشراء، فهي وسيلة عملية وبسيطة وموثوق فيها ومعتمدة من جهة محايدة تجعله يقارن بسهولة بين المنتجات الكهربائية المختلفة من ناحية كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وتتم هذه الطريقة من خلال الملصق الإسترشادي المثبت على كل جهاز، حيث يساعده على شراء أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية وفي نفس الوقت توفر في استهلاك الكهرباء، دون تحمل أي نفقات، ويمكن التحقق من هذا عن طريق الفحص والاختبار.

وتعتبر بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، بطاقة توعية للمستهلك تلصق على أي جهاز كهربائي وتضمن توضيح لأداء الجهاز وكفاءته وقدرته على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتزود المستهلك ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء بطريقة واضحة مبسطة وسهله.

ومن المهم قبل شراء أي جهاز كهربائي إلقاء نظرة على بطاقة الطاقة والمقارنة بين الأجهزة المختلفة حسب بطاقة كفاءة الطاقة وسعر الجهاز، وهذا يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية.