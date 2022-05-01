مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 30.. لذيذ فقد الذاكرة وارتدى بدلة جبس

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 30، بعد تعرض الروبوت لذيذ لحادث أدى إلى تكسيره وتدميره، وقام علاء بتجميعه في حقيبة.

لذيذ يفقد الذاكرة ويلبس البدلة الجبس

يكتشف المهندس يوسف، خلال تواجده في المستشفى، أن الروبوت لذيذ لا يزال يعمل كـ«هاتف فقط»، فيقوم بإجراء تعديلات الصيانة على الروبوت، ويجعله يرتدي بدلة جبس، خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني.

يفقد لذيذ الذاكرة، ويسأل يوسف عن اسمه، وعن الآخرين، ويخبره أن الذاكرة مُحيت، ويستطيع يوسف أن يقوم بتركيب هارد للذيذ حتى يستعيد الذاكرة، ويبدأ الاستعداد لمسابقة الروبوت الأخيرة.

كما تشهد الحلقة مناقشة بين سامح والروبوت متين، حول تخوف الأول من اكتشاف يوسف أنه هو السبب وراء حادث زوجته والروبوت.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.