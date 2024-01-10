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أول صور من قراءة فاتحة الفنانة ليلي زاهر وهشام جمال

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:34 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
هشام جمال وليلي زاهر

هشام جمال وليلي زاهر

أعلن الفنان هشام جمال قراءه فاتحته على الفنانة ليلي زاهر، وذلك في حفل أسري، اقتصر على حضور عدد صغير من الأصدقاء والأقارب.

ونشر هشام جمال على صفحته العديد من الصور للخطوبة، وكذلك نشرت ليلي زاهر، ووالدها الفنان أحمد زاهر.

وكانت ليلي زاهر وهشام جمال، قد حققوا نجاحا في دراما رمضان 2022، بمشاركتهم في بطولة مسلسل «في بيتنا روبوت»، التي كانت تدور أحداثه في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

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