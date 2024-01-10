نبيل عمر: الشخصية المصرية الوحيدة التي تستطيع التحايل على صعوبة المعيشة

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن أول رحلة صحفية له للولايات المتحدة كانت عام 1980، وكانت مصر وقتها تعاني من أزمة الديون.

وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه وقتها اجتمع مع رؤساء أقسام الصحف، والذين وجهوا له سؤالًا حول كيف تعيشون في مصر؟، مشيرًا إلى أنه يعرف كيف يعيش المصريون خاصة أنهم يملكون التحايل على طرق العيشة، والتي لا يتصف بها إلا المصريين لذا يقول المثل الشعبي «محدش بيبات جعان».

وتابع الكاتب الصحفي، أنه ظل يشرح هذا المعني في نصف ساعة، لأن هذا جزء من عبقرية الشخصية المصرية وهي أعقد شخصية موجودة في العالم، لأنها على مدار 6 آلاف سنة تعرضت إلى غزوات وهجرات وعوامل تعرية فهي تجمع كل الصفات، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات تجمع التناقضات كمنتهى الكرم ومنتهى البخل، وكذلك يقوم شخص بالتحرش بفتاة غريبة ولكنه قد يقتل شخصا يتحرش بابنة منطقته.