برودة شديدة تؤثر على حركة الأسواق التجارية في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد طقسا شديد البرودة، بعد انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات أهالي بورسعيد «هو الشتاء هيجي أمتى»؟ وما أن انخفضت درجات الحرارة حتى اشتكى الأهالي من تقلب الطقس فجأة وحرصوا على ارتداء الملابس الثقيلة والخروج المحدود إلى الشارع.

فيما شهدت الأسواق التجارية بمختلف أحياء بورسعيد انخفاضا في حركة المارة خاصة في المساء.

وجبات ساخنة للعمال في البرد

وقالت فاطمة خليل إنها ليست من محبي الشتاء وكانت سعيدة بالطقس الدافئ الأيام الماضية وظن الكثير أن أبرد شهور السنة سيشهد طقسا دافئا، لكن تقلبات الطقس لا مفر منها واتمنى أن يهتم القادرين بتوفير وجبات دافئة للعاملين في الشارع خلال فترات البرد مثل عمال النظافة.

فيما انخفضت درجة الحرارة عن معدلها في بورسعيد إلى 12 درجة للصغرى و18 درجة للكبرى طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية

الاستعداد لتقلبات الطقس

وقالت سمر الموافي رئيس حي الضواحى ببورسعيد، إن الحي يستعد لتقلبات الطقس البارد واحتمال سقوط الأمطار حيث تابعت أعمال كسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وقامت سيارات سحب المياه بالحي بكسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف وغرف التفتيش بمناطق عمارات السلام الجديد والمطحن.