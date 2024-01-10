مدحت العدل: منة القيعي شاعرة 2023.. وبساطة الكلمات لا تعني سهولة كتابة الأغنية

أشاد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، بمؤلفة الأغاني منة القيعي، مؤكدًا أن الأغاني التي كتبتها لفتت نظره لأكثر من سبب، أولها أن السيدات اللاتي يكتبن الأغاني عددهن قليل للغاية، ومنهم زوجة علي إسماعيل التي كتبت أغنية راجعين في إيدنا سلاح.

وأضاف العدل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON: أتذكر كوثر مصطفى صاحبة أغنية علي صوتك بالغنا، لكن النوع الذي قامت منة بكتابته صعب جدًا على فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية.

وتابع: «البعض يعتقد أن هذا النوع من الشعبي سهل، ولكني أقول إن بساطة الكلمات لا تعني أن كتابتها سهلة، ومنذ فترة قرأت قصيدة أرسلها لي الدكتور خالد منتصر كتبها الشاعر عنتر هلال، ولم أكن أتخيل أنه شاعر شاطر بهذا الشكل، وقلت من كتب كماننا لازم يبقى شاعر شاطر».

وواصل: «مثلا، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عندما كتب من ناحية قلبي ونار قلبي واد حبيب موت، هي اصعب بكثير من تلحين الجندول، وهذا النوع من الكتابة كتابة صعبه وبالتالي لفتت نظري منة القيعي وأختارها شاعره عام 2023».