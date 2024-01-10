مدحت العدل: الصمود والمقاومة وإحياء القضية شعاع أمل في 2023

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إنه رغم صعوبة سنة 2023 والأحداث التي جرت فيها، إلا أنه يشعر بالتفاؤل أن القادم أفضل.

وأضاف العدل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة ON: شاهدت في عام 2023 الكثير من الأشياء الرائعة مثل مسلسل عملة نادرة وهي أول تجاربي في الصعيدي، وكذلك مسرحية تشارلي شابلن، لكن كمان حدثت أحداث صعبة جدا تتلخص فيما يجري في فلسطين في قطاع غزة.

وتابع الكاتب والسيناريست: «لكن أيضا لابد من التفاؤل، فيما يحدث في غزة به شعاع من نور، من حيث المقاومة والصمود، لأن القضية جرى إحياؤها من جديد بسبب ما حدث».

وأكد: «ثمّة أمل.. أصبح هناك جيل عربي وجيل في الدول الغربية ورأي عام عالمي شعبي بات داعما للقضية الفلسطينية؛ في ناس زي ويجز عندما غنوا وتكلموا كثيرا، فإن ملايين من المتابعين آمنوا بالقضية وهذه هي طاقة الأمل».