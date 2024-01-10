17 خدمة يقدمها مستشفى الرمد بالإسكندرية.. أبرزها عمليات المياه البيضاء

مستشفى الرمد العام واحدا من أهم مستشفيات الإسكندرية والمحافظات المجاورة إذ أنه من خلاله يتم عدد من الخدمات الصحية الهامة والتي على رأسها استصدار الشهادات الصحيه الخاصة برخصة حمل السلاح، وغيرها من الكشف والعمليات والعلاج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 17 خدمة يقدمها مستشفى الرمد بالإسكندرية بحسب ما كشفه الدكتور عماد عفت، مدير المستشفى، في تقرير رسمي نقلته عنه مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك فيما يخص العمليات والشهادات الصحية والعيادات المخصصة للكشف.

عمليات ينفرد بها مستشفى الرمد العام

- تحويل جميع حالات عمليات المياه البيضاء من مستشفيات الوزارة بالإسكندرية إليها.

- تحويل عمليات استئصال الكيس الدمعي من مستشفيات الوزارة بالمحافظة عليها.

خدمات علاجية في مستشفى الرمد العام

يحوي مستشفى الرمد العام 14 عيادة خارجية تخصصية والتي من خلالها تقدم خدماتها الطبية للمرضى في تلك التخصصات:

- عيادة الرمد العام.

- عيادة الجلوكوما التخصصية، عيادة الشبكية التخصصية.

- عيادة القرنية التخصصية.

- مركز عيادات الليزر.

- عيادة الإعاقات البصرية «مساعدات النظر الضعيف».

- عيادة الأسنان والباطنة.

-مركز علاج السكر.

- عيادة تنظيم الأسرة والأشعة التشخيصية والعلاجية.

شهادة رخصة حمل سلاح

كما تتميز مستشفى الرمد العام بالإسكندرية بكونه يتم من خلاله استصدار الشهادات الصحية الخاصة برخصة حمل السلاح.

قدرة مستشفى الرمد العام

- يبلغ سعة المستشفى حاليا 60 سريرا داخليا.

- به 6 غرف عمليات كبيرى.

- غرفة عمليات صغرى وطوارئ.