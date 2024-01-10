أول فيديو من خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال.. «رقصة الفرحة»

حالة من الفرحة سيطرت على الفنانة ليلى أحمد زاهر أثناء حفل خطوبتها على المنتج هشام جمال، مساء أمس الثلاثاء، والذي أقيم في جو عائلي.

ونشرت إحدى صفحات فانز ليلى أحمد زاهر عبر انستجرام مقطعا مصورا للأخيرة وهي ترقص فيه أثناء استعدادها للخطوبة التي كانت مفاجأة لجمهورها.

هشام جمال ينشر صور خطوبته على ليلى زاهر

وكان هشام جمال قد أعلن خطبته لـ ليلى أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي بانستجرام، حيث نشر صوراً من الخطوبة، وفي دقائق تلقى آلاف من رسائل التهنئة سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

أحمد زاهر سعيد بخطوبة ابنته

فيما أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة إزاء احتفاله بخطبة ابنته، ونشر صوراً من الخطوبة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.