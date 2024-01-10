سعر كيلو السكر بالمنافذ والمجمعات.. مصدر يوضح التفاصيل

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو السكر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من حصتهم عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار حرصها على توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة للجميع.

وقالت مصادر في الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو الواحد يقف عند 27 جنيها، حيث يمكن لكل مواطن شراء 3 أكياس من السكر بسعر 27 جنيها للكيس الواحد

وزارة التموين تكشف أسعار السكر عى البطاقات

واوضحت مصادر بوزراة التموين، أن سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير السعر المحدد على بطاقات التموين للمواطنين، حيث يبلغ سعر كيلو السكر للمواطنين لأصحاب بطاقات التموين 12.60 جنيه، مشددة على جميع بقالات التموين عدم التلاعب في أسعار السكر، موضحة أنه بالنسبة للبطاقة التموينية وعدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر يحق لهم صرف 2 كيلو سكر حر بالسعر المحدد من قبل الوزارة وهو 27 جنيها غير الحصة التموينية التي تحق للبطاقة.

سعر كيلو السكر

وتابعت المصادر، أن أعمال الرقابة مستمرة على الأسواق لمتابعة عملية البيع والشراء لكافة المنتجات الغذائية، والتعامل بقوة القانون مع المتلاعبين وتجار السوق السوداء.