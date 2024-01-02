أسعار اشتراكات المترو لذوي الاحتياجات الخاصة.. وعدد المحطات

كشفت وزارة النقل، عن أسعار اشتراكات المترو لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنّها حريصة على توفير أفضل الخدمات لهم، وهو ما يظهر في الـ6 محطات الجديدة التي جرى تشغيلها تجريبيا بالركاب أمس، وهي محطة مترو «إمبابة والسودان والبوهي والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج»، بوجود لوحات استرشادية وعلامات بالطرقات.

أسعار اشتراكات المترو

وعن أسعار اشتراكات المترو لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لـ«الوطن»، أنّها كما هي دون أي تغيير حيث يبلغ سعرها 22 جنيها لـ3 و4 مناطق لمدة 90 يوما بعدد 180 رحلة، و27 جنيها لـ5 و6 مناطق لمدة 90 يوما بعدد 180 رحلة.

وأوضح أحمد عبدالهادي، أنّ الشركة حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وهو ما ظهر باتباع الوسائل الرقمية الجديدة من خلال تركيب وتفعيل ماكينات صراف آلي لشراء التذاكر دون الوقوف في شبابيك التذاكر وتوفير الوقت والجهد.

ماكينات الصراف الآلي الجديدة

ونوه بأنّ ماكينات الصراف الآلي الجديدة توفر بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المخفضة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وبيع وشحن محفظة التذاكر، فضلا عن تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر، موضحا أنّ هذه الماكينات تقبل العملات الورقية من فئات 5 جنيهات حتى 200 جنيه والعملات المعدنية فئة الجنيه، والنصف جنيه.