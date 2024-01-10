رئيس مدينة المطرية: تطوير الطرق يتصدر الخطة الاستثمارية للدقهلية

حرصت رئاسة مجلس ومدينة المطرية، على رصف شارع الدقهلية في نطاق المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لتقديم جميع الخدمات التنموية للمواطنين من خلال إقامة وإنشاء مشروعات قومية وخدمية تخدم المواطن المصري، ويمتد رصف الشارع بطول 250 مترا في نطاق المدينة.

رصف شارع الدقهلية في مدينة المطرية

وبحسب البيان، قال نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، إنه يجري تنفيذ رصف شارع الدقهلية بطول 250 مترا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ووزارة النقل، وهناك متابعة مستمرة على المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق المدينة وتحديدا الطرق والنقل لسرعة الانتهاء منها منعا لتعطيل حركة السير والمواطنين لتأدية مصالحهم الشخصية، ويعد شارع الدقهلية من أهم الشوارع الرئيسية في المطرية لذلك وجب تطويره ورفع كفاءته للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لدى المواطنين.

تطوير الطرق أحد أهم أهداف الخطة الاستثمارية

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، أن تطوير الطرق ورفع كفاءتها أحد أهم أهداف الخطة الاستثمارية لتذليل العقبات والمعوقات أمام المواطنين، والتقليل من الحوادث الناجمة من الطرق غير الممهدة، بالإضافة إلى زراعة عدد من الشتلات وأشجار الزينة على جانبي الطرق التي يجري رفع كفاءتها لتعطي متنفسا جماليا للمدينة والحفاظ على توسعة المسطحات الخضراء؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.