«الزراعة»: دعمنا المزارعين بـ7 مليارات جنيه لتوفير نصف مليون رأس ماشية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بذلت جهدا كبيرا الفترة الماضية من أجل تنمية القطاع الزراعي والدولة ضخت العديد من الأموال بالقطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة لدى المواطن المصري في كل أوجه الزراعة، سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، موضحا أنه فيما يخص الإنتاج الحيواني قامت الدولة بتطوير مشروع البتلو، حيث كان الهدف منه زيادة أعداد رؤوس الماشية لدى المزارعين، مما يعظم الإنتاج وزيد من حجم المتاح بالسوق.

وزارة الزراعة ضخت أكثر من 7 مليارات جنيه تمويلات للمزارعين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن وزارة الزراعة ضخت أكثر من 7 مليارات جنيه تمويلات للمزارعين وفرت أكثر من نصف مليون رأس ماشية، وبجانب هذا تحاول الدولة تعزيز وتوفير مزيد من الكميات التي يتم طرحها بالسوق بشكل مباشر لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصا وأننا مقبلين على شهر رمضان والأعياد، وسيزيد الطلب على اللحوم.

التربية تأتي من مناشئ أوروبية ومن أمريكا اللاتينية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة قامت ببعض الموافقات لدخول كميات من اللحوم والتي تستخدم بغرض التربية بعدد 28 ألف رأس ماشية، بجانب التي سيتم ذبحها ودخولها كلحوم مجمدة بإجمالي أكثر 34500 رأس، شارحا أنه يوجد العديد من الدول التي تستورد منها الوزارة، فالماشية التي تأتي بغرض الذبيح الفوري يتم إستيرادها من الدول الأفريقية الشقيقة، والعجول التي تأتي بغرض التربية تأتي من مناشئ أوروبية ومن أمريكا اللاتينية.