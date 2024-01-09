«الزراعة»: لدينا وفرة في تقاوي البطاطس تكفي المستهدف من العروة الصيفية

قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إن زراعة البطاطس في مصر تكون على 3 عروات، بمساحة من 500 إلى 540 فدانا، والعروة الحالية هي العروة الصيفية، وكنا نستورد التقاوي الخاصة بها، لكن بتوجيهات من القيادة السياسية جرى البدء في مشروع إنتاج تقاوي البطاطس الصيفية في مصر، منذ عامين، وبالفعل المشروع بدء في تنفيذه.

أضاف «عضام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك 20 ألف طن من التقاوي المحلية، بجانب 117 ألف طن من التقاوي الاخرى، وهذه الكمية تكفي لزراعة أكثر من 190 ألف فدان في هذه العروة، والمستهدف زراعة 160 ألف فدان، وبالتالي هناك زيادة في التقاوي.

أشار إلى أن هناك أصنافا من تقاوي البطاطس شهدت ارتفاعا في الأسعار، وهذه الأصناف عليها طلب سنويا، والكمية المعروضة محدودة، وبالتالي يحدث ارتفاع للأسعار، لكن هذه الكمية موجودة والتوازن بين العرض مع الطلب كافية للغاية، والبعض يروج لزيادة ارتفاع الأسعار، وهذا الحديث ينقصه الكثير من الدقة.