أهم التحاليل المطلوبة للوقاية من الأمراض الخطيرة.. «اطمن على نفسك»

إجراء الفحوصات الطبية الدورية، يجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض المزمنة، وربما يكشف عن إصابتهم بأمراض سرطانية، لذا لابد من إجرائها بشكل روتيني للاطمئنان على خلو الجسم من الأمراض، وخاصة حال وجود تاريخ مرضى عائلي للفرد، وفي هذه الحالة يجب إجراء الفحوصات كل 3 أو 6 أشهر، للاطمئنان على نفسك، وفقا لما قاله الدكتور محمد إبراهيم، أخصائي تحاليل طبية.

أبرز اختبارات الدم المطلوبة

الدكتور محمد إبراهيم، أخصائي تحاليل طبية، كشف لـ«الوطن»، عن أبرز اختبارات الدم المطلوبة للوقاية من الأمراض، وقبل إجراء الفحص السنوي الدوري، وهي كالتالي:

- تحليل قياس المعادن بالجسم

يمكن إجراء تحليل قياس المعادن في الجسم للتأكد من عدم نقصها، مثل قياس مستويات الكالسيوم والحديد بالجسم.

- صورة الدم CBC

تكشف صورة الدم الكاملة عن كثير من الأمراض، حيث تقيس النسبة بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وتكشف عن مدى إصابتك بزيادة أو نقص في أيا منهم، فضلا عن نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف حالات فقر الدم أو الجفاف أو حتى أمراض النخاع.

- اختبارات وظائف الكلى

يجب إجراء تحليل وظائف الكلى لمعرفة مستوى الكرياتينين فى الدم، وسرعة الترسيب للكشف عن وجود التهابات، وقياس كمية النيتروجين في الدم والكشف عن وجود خلل في الكلى من عدمه.

- تحليل وظائف الغدة الدرقية

تحليل وظائف الغدة الدرقية يقيس مدى كفاءة عمل الغدة الدرقية وهو عبارة عن عينة دم يتم تحليلها فيما يعرف بـ«TSH»، و«T3 »، و«T4»، ويشير إلى قصور الغدة الدرقية بسبب زيادة إنتاج الهرمونات، أو فرط نشاطها بسبب انخفاض مستوياتها وفي كل الحالات تحتاج إلى علاج.

- تحليل لوحة التمثيل الغذائي الأساسية «BMP»

يشتمل تحليل لوحة التمثيل الغذائي الأساسية «BMP»، على عدة تحاليل أبرزها الكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام، والجلوكوز، وهو مقياس لمستوى السكر لديك، فضلا عن تحليل الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكلوريد.

- اختبارات وظائف الكبد

اختبارات وظائف الكبد تقيس مستوى الإنزيمات والبروتينات المختلفة المرتبطة بصحة الكبد، من بينها نسبة الألبومين، وتكشف عن وجود تليف كبدي من عدمه.

اختبارات الدهون

تقيس مستويات الكوليسترول في الدم، والبروتين الدهني والدهون الثلاثية.