عمليات وخدمات طبية يقدمها معهد الكبد بالمنوفية للمواطنين.. أبرزها «ثقب الأمعاء»

أعلن معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، عن العمليات والخدمات التي يقدمها قسم الجراحة بمستشفى معهد الكبد، من بينها جراحة استئصال أورام الكبد الحميدة والخبيثة واستئصال تكيسات الكبد الحميدة، مثل التكيس الطفيلي والخراج الكبدي والتكيسات الخبيثة، بالمنظار الجراحي أو الجراحة العادية.

العمليات التي يجريها معهد الكبد في المنوفية

ومن بين العمليات التي أعلن عنها معهد الكبد القومي بالمنوفية، علاج الأمراض الجراحية للجهاز الهضمي مثل أورام المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون بالمنظار الجراحة والانسداد المعوي بجميع أسبابه وثقب الأمعاء وعلاج حالات الفتق بأنواعه، وكذلك علاج أمراض القناة المرارية مثل الأورام الخبيثة وحصوات القناة المرارية والتكيسات الخلقية للقناة المرارية وضمور القناة المرارية للأطفال حديثي الولادة.

وأشار معهد الكبد بجامعة المنوفية، إلى أنه يقوم بعلاج أمراض المرارة مثل الحصوات والالتهاب المزمن وأورام المرارة الحميدة والخبيثة بالمنظار الجراحي، وكذلك علاج أمراض البنكرياس مثل الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن والأورام الحميدة والخبيثة والتكيسات الحميدة والخبيثة بالبنكرياس والعيوب الخلقية البنكرياس.

عمليات دقيقة يقوم بها معهد الكبد القومي بالمنوفية

ومن بين العمليات التي يقوم بها المعهد، استئصال الطحال بالمنظار الجراحي أو الجراحة العادية نتيجة توحش الطحال أو الأورام الحميدة والخبيثة والتكيسات الحميدة والخبيثة، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي، وعلاج ارتجاع المريء بالمنظار الجراحي، وعلاج المضاعفات ما بعد جراحة المرارة والقنوات المرارية وقطع القناة المرارية، فضلا عن جراحة زراعة الكبد من متبرع حي للكبار ولأطفال لحالات الفشل الكبدي المزمن والحاد.