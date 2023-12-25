«حقنة الخلطة السحرية» تسبب مضاعفات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر

حذّرت وزارة الصحة والسكان من انتشار حقن البرد فى المحافظات، مؤكدة أن حقنة البرد التى يُطلق عليها الخلطة السحرية من الأمور الشائعة فى بعض المحافظات داخل الصيدليات، ويجب التوقّف عن استخدامها، لأن لها أضراراً على مرضى القلب والكلى والسكر، نظراً لمكوناتها.

وتابعت الوزارة فى منشور لها: «الحقنة تتكون من مضاد حيوى وكورتيزون ومسكن للآلام، وهذه المضادات لا تُعالج الفيروسات التنفسية لكونها عدوى فيروسية، وتستخدم للعدوى البكتيرية فقط، والإفراط فى الكورتيزون يؤدى إلى ضعف المناعة وله أضرار على مرضى الأمراض المزمنة».

وأكدت الوزارة أن الاستخدام الزائد لمسكنات الألم، يؤدى إلى مشكلات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، وقد يسبّب قرحة فى المعدة واختلال وظائف الكلى.

من جانبها أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً عن طرق الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته التى تظهر، ومنها متحور «JN.1»، الذى صنّفته المنظمة بأنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم «BA.2.86».

ودعت المنظمة إلى متابعة التطعيمات ضد «كوفيد-19» والإنفلونزا، لاسيما إذا كنتَ مُعرضاً بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد، مشدّدة على أهمية البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض، مشيرة إلى ضرورة الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصاً مصاباً بـ«كوفيد-19» أو بالإنفلونزا.

وكان مصدر مسئول بوزارة الصحة قد حذّر المواطنين من استخدام بروتوكول علاجى منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى من قِبل البعض، لعلاج الفيروسات التنفسية الشائعة حالياً «دور الإنفلونزا». وقال المصدر لـ«الوطن»: «العشوائية الدوائية التى يلجأ إليها البعض، تُعد سبباً رئيسياً فى حدوث مضاعفات صحية بالغة على المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة».

وأكد المصدر أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسئول عن كتابة البروتوكول العلاجى، مشيراً إلى أن تشخيص المرض يختلف من حالة إلى أخرى، وكذلك العقاقير وتحديد جرعاتها التى تختلف من مريض إلى آخر، وفقاً للتشخيص الطبى له، وعلى المواطنين التوقف عن مشاركة الأدوية بين بعضهم.

«الصحة العالمية»: نرصد البيانات واللقاحات تحمى من الاعتلال الشديد والوفاة

ونصحت منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بتعميم ارتداء الكمامات فى المرافق الصحية، وارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفّس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدّمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى «كوفيد-19» المشتبه فيها والمؤكدة وتحسين التهوية فى المرافق الصحية.

وأوضحت أن فصل الشتاء هو فصل الفيروسات التنفسية وليس فيروس كورونا فقط، مطمئنة المواطنين بأن المنظمة تواصل رصد البيانات، وتعمل على تقييم مخاطر متحور «JN.1» حسب الاقتضاء، ولا تزال اللقاحات الحالية تحمى من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور «JN.1» وغيره من المتحورات السارية لفيروس «كورونا- سارس- 2»، وهو الفيروس المسبّب لمرض «كوفيد-19».