أشرف سنجر: يهود الولايات المتحدة يرفضون المطالب الإسرائيلية المتطرفة

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إنّ المتشددين والمتطرفين بالداخل الإسرائيلي طالبوا الولايات المتحدة بدعمهم بصورة مبالغ فيها، واصفا مطالبهم بالأفكار الشيطانية غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع، لأي إدارة جمهورية أو ديمقراطية أمريكية.

اليهود في الولايات المتحدة ضاقوا بالمطالب الإسرائيلية

أضاف «سنجر»، خلال حوار مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اليهود في الولايات المتحدة ضاقوا بالمطالب الإسرائيلية، كما أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي يميل إلى اليسار، طالب بوقف منح إسرائيل 10 مليارات دولار، على الرغم من أنه أمريكي يهودي الأصل، لافتا إلى أن هناك يهوداً أمريكيين في الولايات المتحدة كانت لهم أصوات مرتفعة أثرت على الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالعدوان الأخير على غزة.

مظاهرات في 10 ولايات أمريكية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، أنّ المظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت في شوارع عديدة في 10 ولايات أمريكية، كما جرى وقف حركة السيارات أمام مطارين كبيرين في أمريكا، وهما لوس أنجلوس ونيويورك، وهو ما يؤكد أن رواية وسردية المتشددين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدد المصلحة الأمريكية.