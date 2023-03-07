شيرين رضا: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل «وبينا معاد»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن من أهم أسباب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»، أن الجميع كان صادقا في أدائه وعمل على الشخصية حتى الأطفال، مشيرة إلى أن الجمع التزم بالشخصية ولم يتركها.

شعرت بالخوف من دوري

وأكدت شيرين رضا، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنها شعرت بالخوف في البداية لتقديم شخصية «نادية» في المسلسل، لأن هناك العديد من السيدات في نفس الموقف، مشيرة إلى أن شخصية نادية لم تكن لتجد الوقت لتعدل من نفسها.

أصعب المشاهد

وعن أصعب مشاهدها في المسلسل، قالت إنه كان وقت اجتماعها مع بناتها والحديث معهم عن زواجها، مشيرة إلى أنها اعترضت على رؤية المؤلف بأن تبدأ هي بالاعتراف بحبها له وذلك لأن شخصية نادية «ناشفة» وصعب تعترف بحبها.

«وبينا ميعاد»، من إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي وخالد أنور.