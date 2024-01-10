بروتوكول تعاون مع «التأمينات» لجدولة مديونيات المؤسسات الصحفية القومية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» والهيئة الوطنية للصحافة؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

ووقَّع بروتوكول التعاون كل من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وضع حلول وآليات لسداد المديونيات المستحقة

وعلى هامش التوقيع، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن بروتوكول التعاون يستهدف وضع حلول وآليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

وأضاف: «بموجب هذا البروتوكول تلتزم المؤسسات الصحفية القومية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير كافة احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان على أن يتم خصم 75% من قيمتها من المديونيات المستحقة عليهم»، والتزام هذه المؤسسات بسداد حصة من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها تحت حساب المديونية المستحقة عليها مع الالتزام بسداد قيمة الربط الشهري عن العاملين لديهم في المواعيد القانونية.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التي تخطط لها المؤسسات الصحفية القومية، حتى يتسنى للهيئة القومية للتامين الاجتماعي دراسة جدوى هذه المشروعات ومدى إمكانية المشاركة في المشروعات التي ترى أنها ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد استثمارية آمنة لها.

خطة الهيئة لحل المشكلات المتراكمة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن الهيئة الوطنية للصحافة بما لها من حق الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية ستقوم بمتابعة هذه المؤسسات في أداء التزاماتها تجاه الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بما في ذلك الاشتراكات التأمينية المُستحقة شهريًا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الهيئة لحل المشكلات المتراكمة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية اعتمادا على ما تمتلكه هذه المؤسسات من امكانات بشرية ومادية كبيرة موضحا انه بموجب البروتوكول ستكون هناك شراكة بين هيئة التأمينات والمؤسسات الصحفية في المشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسات تنفيذها وفقا لدراسات جدوي تحقق صالح الطرفين.

وأشار «الشوربجي» إلى أن البروتوكول يحقق الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الصحفية في مجالات النشر والإعلان والطباعة كنموذج لتبادل الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدي المؤسسات المملوكة للدولة، موضحًا أن توقيع البروتوكول يعكس إيمان القيادة السياسية والحكومة بأهمية الصحافة القومية والحرص علي استمرارها في أداء رسالتها كواحدة من اهم مفردات القوي الناعمة للدولة.