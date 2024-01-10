13 معلومة عن أول منتج غذائي مضاد للأكسدة لدعم الجهاز المناعي

أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي نجاح علماء المركز برئاسة الدكتور فاريق الباز، الأستاذ بمركز التميزالعلمي للفيروسات، في الحصول على موافقة وزارة الصحة بشأن تسجيل دواء جديد Astaxanthin-NRC مضاد للأكسدة، ولا يحتوى على أي مواد لها تأثير دوائي معالج، وهو بمثابة مكمل غذائي يعمل على صحة الجهاز المناعي.

دواء المركز القومي للبحوث

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن المكمل الغذائي المعالج للمناعة المنتج من قبل علماء المركز القومي للبحوث، وفقا لتقرير صادر عن المركز:

** اسم الدواء باللغة العربية: استازانثين- إن آر سي.

** دواء مركب طبيعي ولا يحتوي على كيماويات.

** يساعد على رفع المناعة.

** يسهم في علاج الكورونا.

** مقوي للمناعة ومضاد للالتهابات وتليف الكبد.

** الدواء عبارة عن كبسولات.

**تحتوي العلبة على 30 كبسولة.

** يجرى الحصول عليه مرتين في اليوم الواحد.

** الدواء جرى استخلاصه من كائنات حية مثل الطحالب.

** ليس له أي أعراض جانبية خطرة.

** شكل المنتج: كبسولات جيلاتينية.

**العبوة المخصصة للدواء كرتونية تحتوي على برطمان بلاستيكي.

** فترة صلاحية الدواء عامين من تاريخ الانتاج.