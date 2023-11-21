الكشف على 1700 مواطن مجانا في قافلة طبية بالدقهلية

نظمت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر بالدقهلية، قافلة طبية علاجية بالمجان، استهدفت صهرجت الكبرى التابعة لمركز المدينة، لعلاج المواطنين بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة، والتي تهدف لتقديم خدمات طبية للأماكن البعيدة والمحرومة عن المستشفيات العامة وتم الكشف على ما يقرب من 1700 مواطن.

الكشف على 1700 مواطن في قافلة طبية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إن هناك متابعة ميدانية لجهود الوحدات القروية بشكل مستمر، من ضمنها متابعة أعمال القافلة الطبية المتنقلة بصهرجت الكبرى، للوصول إلى المواطنين وكبار السن والقرى والعزب البعيدة عن المستشفيات العامة ومساعدتهم وعلاجهم بالمجان والاطمئنان على صحتهم بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالدقهلية، وتقديم كل الدعم لأهالينا في القرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الكشف على ما يقرب من 1700 مواطن في نطاق القرية، والحملة مستمرة على مستوى المدينة.

الاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر على متابعة القافلة الطبية المتنقلة بصهرجت الكبرى والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بها، ومتابعة العمل بها والرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم في أسرع وقت ممكن.