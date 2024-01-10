تحرير 88 محضرا متنوعا في حملة تموينية مكبرة بسوهاج

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إنّه جرى تحرير 88 محضرًا تموينيًا في مدن ومراكز سوهاج.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنّه جرى شنّ عدة حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات والأسواق، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك، تحرير 88 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

ضبط منشأة دون ترخيص

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال 24 ساعة، بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، ومنشأة دون ترخيص، وعدم التمكين من التفتيش.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.