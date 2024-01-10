قوافل «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» تصل الشرقية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وصلت قوافل «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التنموية إلى محافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

خدمات قوافل «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وتضمنت القافلة عدداً من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، منها:

تقديم خدمات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتوعية المواطنين ببرامج الوزارة والمهن والحرف التي يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة.

كما تتضمن القوافل، تقديم خدمات طبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، ونشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتنفيذ ورش توعوية للأهالي حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، وتوعية الأسر بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة.

المحطة الثانية لقوافل «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وتأتي هذه المحطة الثانية في انطلاقة المرحلة الجديدة من قوافل «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بعد تنفيذ قافلة اجتماعية بقرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 27-30 ديسمبر 2023.