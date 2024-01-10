«حياة كريمة» تعيد الحياة لأهالي المراغة في سوهاج: «حلم أصبح حقيقة»

تواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها على قدم وساق في دعم محافظات الصعيد، والتي جاءت من ضمنها محافظه سوهاج، التي شهدت مشروعات غير مسبوقة في شتى القطاعات والمشروعات الخدمية والصحية والزراعية والتعليمية.

وعلى غرار قرى «أم دومة، وبني حميل بالبلينا، وبربا في جرجا، وأولاد سلامة وروافع العيساوية بالمنشاة» نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الغريزات إحدى قرى مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، عدة مشروعات غيرت حال الواقع تغييرا جذريا، وحولتها إلى قرية متكاملة لا تنقصها أي خدمات.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» حجم مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية الغريزات بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

مشروعات حياة كريمة في دائرة مركز المراغة:

1- مشروع سكن كريم بقرية الغريزات:

- يشمل 10 عمارات سكنية بإجمالي 80 وحدة سكنية.

- 80 حظيرة لتربية الطيور والمواشي.

- الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

2. مجمع الخدمات الزراعية:

- يتكون من دور أرضي وطابق علوي على مساحة 350 مترا مربعا.

- يشمل وحدة طب بيطري وجمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي.

- تم الانتهاء من المشروع وبدأ في تقديم الخدمات للمزارعين.

3- نقطة إطفاء الغريزات:

- الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

- جاري أعمال الفرش والتأثيث بها لخدمة السكان المحليين.

4- مركز طب الأسرة بالقرية:

- يقع على مساحة 1814 مترا مربعا ويتكون من دور أرضي ودورين علويين.

- يشمل 12 عيادة متنوعة ومكاتب إدارية وصيدلية وسكن للأطباء والتمريض.

- بدأ في تقديم خدماته جزئيًا للمواطنين.

5- مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»:

- يتكون من دور أرضي ودورين علويين على مساحة 476 متر مربع.

- يشمل مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي، ومكتب بريد وشهر عقاري ووحدة محلية ومجلس محلي.

- تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

وقال محمد عبد الرحمن، 55 عاما، مزارع يقيم في قرية الغريزات بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج: منذ طفولتي لم أرى مشروعات ولا خدمات مثل ما أراها الآن، حيث أصبحت قريتي كالمدينة لا ينقصها شيء.

ويضيف «السيد جمال» 40 عاما، موظف، يقيم بقرية الغريزات بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، أن ما نشهده من مشروعات كان حلما صعب المنال والتحقيق، خاصة عندما تصبح القرية بها جميع المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية، لا ينقصها شيء.

أما محمود سعد، مزايع يقيم بذات الناحية، فقال إن قرية الغريزات أصبحت مثلها مثل المدينة توجد بها جميع المشروعات التنموية والخدمية، ويرجع ذلك لاهتمام القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالدعم الكامل لمحافظات الصعيد.