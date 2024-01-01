«صناع الخير» تطلق مبادرة لتوزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور محافظ الفيوم، مبادرة «صناع الدفا»، بالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة، لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أنحاء الجمهورية.

توفير الاحتياجات لغير القادرين

أطلقت المبادرة من أمام ديوان عام محافظة الفيوم بحضور المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واصطفت السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء، وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به صناع الخير للتنمية، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لمسئولي المؤسسة، وجميع المشاركين في مبادرة «صناع الدفا» على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيراً إلى ضرورة تضافر جيمع الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة فا تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.