تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «موحشتكيش»

تصدر الفنان تامر حسني «تريند» يوتيوب، وذلك بعد نجاح كليب أغنيته الجديدة «موحشتكيش» ضمن ألبومه الأخير «هرمون السعادة».

نجاح كليب «موحشتكيش»

وتعد أغنية تامر حسني الثانية في الألبوم الذي بدأ طرحه في شهر يوليو الماضي.

مفاجأة كليب أغنية موحشتكيش

وظهرت في فيديو كليب الأغنية الفنانة ثراء جبيل، مع تامر حسني، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

تامر حسني يعلق على اختيار ثراء جبيل

وقال الفنان تامر حسني تعليقا على اختيار الفنانة ثراء جبيل، عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، «يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع، مبسوط بأدائك من قلبي، الفنان اللي بتحبيه من وانتي صغيرة، والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه، ما شاء الله كل الناس حاسة إحساسك الجميل، اختياري ليكي كان في محله، فعلاً تستحقي كل الخير والنجاح، وأنا شايفك قريب جداً في مكانة كبيرة أوي أوي بإذن الله».