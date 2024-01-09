تامر حسني يطرح «موحشتكيش».. وثراء جبيل مفاجأة الفيديو كليب

طرح تامر حسني، كليب أغنيته الجديدة «موحشتكيش»، التي تأتي ضمن ألبومه الأخير «هرمون السعادة»، وهي الأغنية الثانية في الألبوم الذي بدأ طرحه في شهر يوليو الماضي.

ظهرت في فيديو كليب الأغنية، الفنانة الشابة ثراء جبيل، مع تامر حسني، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله، وتقول كلمات الأغنية:

شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن

أحسها من غيرك ..

معقول أكون موحشتكيش !!؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

بعدك خالص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات ..

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه

واللي فاضلي مني آه

بيلف صوتك في المكان

لسه صورنا على الرفوف

وكلام كتبته من زمان

وضحكتك بين الحروف

إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه

إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه

ولا عمر قلبي في يوم هيحس

بواحده تانيه غيرك ..

معقول أكون موحشتكيش !!؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

بعدك خالص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات ..

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه

واللي فاضلي مني آه