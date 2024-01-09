ثراء جبيل تشكر تامر حسني بعد مشاركتها في «موحشتكيش».. والمطرب: «اختيار في محله»

أعربت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بمشاركتها في فيديو كليب أغنية تامر حسني، الجديدة «موحشتكيش»، التي طرحت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر «يوتيوب».

ثراء جبيل تشكر تامر حسني بعد مشاركتها في أغنيته الجديدة

ونشرت ثراء جبيل جزءا من الأغنية، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: «أخيراً الكليب نزل، أنا سعيدة جداً لاختياري إني أكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أوي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي، استمتعت بكل لحظة في الأغنية».

ووجهت ثراء جبيل الشكر لتامر حسني: «شكراً ليك يا تامر على اهتمامك وإحساسك بكل تفصيلة، عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي».

تامر حسني يرد على ثراء جبيل

وحرص تامر حسني على الرد، معلقا: «يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع، مبسوط بأدائك من قلبي، الفنان اللي بتحبيه من وانتي صغيرة والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه، ما شاء الله كل الناس حاسة إحساسك الجميل».

أضاف: «اختياري ليكي كان في محله، فعلاً تستحقي كل الخير والنجاح، وأنا شايفك قريب جداً في مكانة كبيرة أوي أوي بإذن الله».