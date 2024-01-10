استشاري طب نفسي: تعلق الأطفال بالهاتف المحمول ‏إدمان (فيديو)

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال والمراهقين ‏يعتمدون على الشاشات الإلكترونية كالهاتف المحمول بهدف التسلية وإضفاء البهجة ‏أو الحصول على المعلومة وغيرها من الأسباب، وهذا يعد حالة من الإدمان، ‏مشيرًا إلى أن فكرة الاعتماد على شيء أو شخص من أجل الشعور بالمتعة يعد ‏إدمانا وتعلقا زائدا.‏

مراقبة من قبل الكبار

وأضاف «سليمان»، خلال حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، ‏تقديم الإعلاميين ‏مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أن تطور ‏العلاقة التي تنشأ بين الطفل أو المراهق والشاشات الإلكترونية‏ يحتاج إلى فهم ‏ومراقبة من قبل الكبار، متابعا: «على الرغم من المعاناة الكبيرة الناشئة عن ‏السوشيال ميديا إلا أنها أضافت الكثير للجيل الجديد الذي كان لا يعرف أي أمور ‏حول الأحداث والأزمات الجارية».

الشاشات الإلكترونية

وتابع: «التوحد مع الشاشات الإلكترونية والانفصال عن كل من حولي يعد حالة ‏مزعجة لأن في التوقيت ذاته ينمو عقل الطفل أو المراهق، وهناك الكثير من ‏المعلومات المغلوطة على المواقع الإلكترونية المختلفة، وبالتالي ينتج منه أضرارا ‏كثيرة لدى الطفل أو المراهق».