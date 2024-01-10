إلغاء اجتماع «محلية النواب» بسبب غياب نائب محافظ البحيرة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفع جلستها المنعقدة اليوم، بسبب عدم حضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاجتماع، والذي من المقرر أن يناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

لجنة الإدارة المحلية

وتسبب عدم حضور نائب محافظ البحيرة الاجتماع في حالة غضب في اللجنة، إذ عبّر أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن استياءهم من غياب نائبة محافظ البحيرة كونها القائم بالأعمال لغياب المحافظ، إذ أرسلت اعتذارا بسبب التزامها بتكليفات أخرى، موضحين أنَّ الموعد معروف مسبقا، وأن اعتذارها جاء في توقيت غير مناسب.

كما اشتكى نواب البحيرة من صعوبة التواصل مع نائب المحافظ كونها المسئول التنفيذي بالمحافظة، وتناقش النواب حول الأمر وكان لديهم اختيارين، تأجيل اللجنة إلى غد الخميس أو الانتظار ساعة ونص لحين حضورها، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع ساعة ونص لحين وصول نائبة محافظ البحيرة.