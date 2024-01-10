هل يحق للابنة صرف معاش والدتها المتوفاة؟ مصدر يوضح كم تكون قيمته

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من الفئات المستحقة للمعاش الخاص بالمتوفي، ومن بين هذه الفئات، الأبناء والأبوان، والأشقاء في بعض الحالات.

هل يحق صرف معاش الابنة عن والدتها

ولكن هناك بعض الحالات تكون الأم هي العاملة فقط، ومؤمن عليها، أما الوالد يكون غير مؤمن عليه، ولا يمتلك أي معاش، فهل في هذه الحالة يحق للابنة صرف معاش عن والدتها؟.

متى يحق للابنة صرف معاش الوالدة

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه يحق للابنة التي لم تتزوج، طلب الحصول على معاش والدتها، وبالنسبة لقيمة المعاش الذي ستحصل عليه، فمن حقها أن تأخذ ثلثي المعاش، في حالة إذا كانت وحيدة.

أما بالنسبة لمعاش المتوفى غير المتزوج، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية أنه في هذه الحالة، الأشخاص المستحقون لصرف المعاش هما الوالدان، ويقومان بصرف نصف المعاش، وإذا كان المتوفى لديه شقيق أو شقيقة، فيتشاركون في المعاش مع الوالدين بـ«الربع».

وفي ذات السياق، توضح الهيئة القومية للتأمينات، انقطاع المعاش عن الابن الذي التحق بوظيفه قبل بلوغه سن الـ26 عامًا، وذلك لأنه يكون له تأمينات خاصة به، وفي حالة ترك الابن العمل لا يمكنه الرجوع مرة أخرى للمعاش.