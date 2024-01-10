هل تعترف التأمينات بوثيقة الزواج العرفي للابنة لصرف منحة قطع المعاش؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، الفئات التي يحق لها أن تحصل على معاش المتوفى والشروط المستوفاة حتى يحق للمستحقين صرف المعاش، وهل التأمينات تعترف بوثيقة الزواج العرفي لتتمكن الابنة من صرف منحة قطع المعاش.

التأمينات تعتد بالزواج العرفي

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إن التأمينات تعتد بالزواج العرفي وإذا تقدمت فتاة بوثيقة الزواج العرفي الخاصة بها يتم قطع المعاش الذي تصرفه وتتمكن من من صرف ما يُسمى بمنحة القطع والتي تكون قيمتها سنة من معاش الأب.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن التأمينات تعتد بالزواج العرفي لأن الابنة قدمت مستندا رسميا أنها متزوجة وفي هذه الحالة يُقطع المعاش وتصرف المنحة.

توثيق العقد الخاص بالزواج

وأكدت المصادر أنه إذا كانت الفتاة ترغب في تثبيت الزواج العرفي حتي لا تحدث لها مشكلات بعد ذلك من الزواج تذهب إلى المحكمة لتوثيق العقد الخاص بالزواج حتي تضمن حقها وحق أولادها.

وتابعت المصادر أن المستند الذي يخص الزواج العرفي يتم به قطع المعاش الذي تصرفه الابنة، وتُصرف منحة القطع التي تكون بقيمة 12 شهرا من معاش والدها.