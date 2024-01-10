«تعليم الجيزة» توجه تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات أولى ثانوي غدا

تنطلق غدا امتحانات الصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023، بمحافظة الجيزة؛ إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية ووقائية بالمدارس لحماية الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تطبيق القرارات الوزارية والقوانين الخاصة بأعمال الامتحانات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024، موجها رسالة لأولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.