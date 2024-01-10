الحكومة توافق على إنشاء فرع جديد للبنك الأهلي بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، في المبنى المقام على مساحة 272 م2، والمكون من دورين بما يعادل مساحة 554.4 م2 الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.