مستقبل وطن ينظم زيارة لكلية علوم الأزهر في طور سيناء

نظمت الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن في الطور الجديدة برئاسة طه زايد زيارة إلي كلية العلوم الأزهرية بمدينة طور سيناء وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لتشجيع الطلاب وتقديم الدعم المعنوي لهم أثناء فترة الامتحانات التي تشهدها الكلية خلال هذه الفترة.

وشارك في الزيارة أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية وأمين تنظيم المدينة أحمد نشأت عفيفي وسيد حبيب أمين تنظيم الوحدة الحزبية وأمين شباب الوحدة يوسف عدس، وصباح الحنفي، وكان في استقبالهم الدكتور نصر الدين خضري عميد الكلية والدكتور أحمد محمود مدير شئون التعليم وهدى رجائي مدير الكلية.

دعم التعليم الجامعي

وخلال الزيارة، عبر الدكتور نصر الدين خضري عميد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنا الدور المجتمعي للحزب في دعم التعليم الجامعي، وانعكاس ذلك على رسالة الكلية، مطالبا بالتعاون مع الحزب وجميع المؤسسات لإقامة ندوات توعوية لإظهار سماحة الإسلام وتنمية الولاء والانتماء للوطن الغالي.

من جانبه، أكد أحمد نشأت، أمين التنظيم، على الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في خدمة التعليم على أرض المحافظة.

ودعا أمين الوحدة الحزبية طه زايد، الطلاب لبذل الجهد من أجل التفوق ووعد بتكريم الطلاب المتفوقين بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.