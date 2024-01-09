أمين «مستقبل وطن»: وحدة المصريين كلمة السر في مواجهة التحديات

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّ مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحًا أنَّ هذا النسيج الوطني أحبط جميع محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وحدة الصفوف بين المصريين

وأضاف «بدوي»، خلال الزيارات التي نظمها خلال الساعات الأخيرة للكنائس والمطرانيات في مركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك لتقديم التهاني إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنَّ مشاركة هذه الاحتفالات بين المسلمين والأقباط شعبًا وقيادة ما هو إلا دليل على قوة العلاقة ووحدة الصفوف بين المصريين.

وتابع أمين حزب مستقبل وطن: «نحن جميعًا شركاء في بناء الوطن وتقدمه والتكامل بين جميع فئات الشعب هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المناسبات ما هي إلا وسيلة للتعبير عن مشاعر الحب والتراحم بين المصريين».

التهنئة للأقباط

وزار «بدوي» عددًا من كنائس المركزي لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القمص بنيامين حليم راعي كنيسة قويسنا، والقمص هدرا راعي كنيسة ميت بره، والقمص شاروبيم راعي كنيسة بركة السبع، والقمص حبيب راعي كنيسة كفر عبده.