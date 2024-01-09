افتتاح مبنى الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء في مدينة الطور بعد تطويره

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بعد تطويره بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السيناوي.

كيفية تطوير ديوان عام المحافظة

وأشار محافظ جنوب سيناء، اليوم، إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، شملت القاعة الداخلية للمؤتمرات وقاعة الديوان العام وتطوير المبنى العلوي والمدخل الأمامي للديوان والمكاتب الإدارية وتم رفع كفاءة غرفة العمليات وتشييد 2 جدارية داخل حرم الديوان العام، موضحا أن رفع الكفاءة جاءت بالجهود الذاتية، كما قدم الشكر للقائمين على التطوير، وجار العمل على تطوير الحديقة المواجهة لمبنى المحافظة.

المحافظ يشدد على تسهيل خدمة المواطنين

ووجه المحافظ خلال الافتتاح بضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن مكتب خدمة المواطنين وشؤون القبائل بديوان المحافظة يعمل بالرقمنة بهدف الاستفادة من التحول الرقمي الذي يسهم في إنجاز الوقت في الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الحكومية ولتحقيق رضا المواطن السيناوي.