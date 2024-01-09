«مستقبل وطن» يواصل معارض شتاء دافئ بالعياط

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط، تنفيذ خطتها لمحاربة غلاء الأسعار ومساندة المواطنين بمدينة العياط والقرى المجاورة؛ إذ جرى استكمال مبادرة «شتاء دافئ» باستضافة قرية القطورى نسخة جديدة من معارض «شتاء دافئ».

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، إنه برعاية النائب نادر الخبيري أمين مساعد الحزب بالجيزة، تتم بشكل يومي متابعة مسيرة خدمة ودعم المواطنين بكل قرى مركز العياط، معلنًا أنه تم اليوم استكمال مسيرة معارض «شتاء دافئ» بمركز العياط التي تستهدف مدينة العياط وكافة القرى، وذلك بالتعاون المشترك بين أمانة الحزب بالعياط وأمانة المشروعات بقيادة تامر ماجورة وأمانة المشروعات بالمحافظة برئاسة النائب عمرو هندي.

معارض شتاء دافئ

وقال أمين الحزب بالمركز، إن المعارض تشهد بيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة وسط إقبال كبير من الأهالي، موجهًا الشكر لكل المتواجدين بالفاعلية وجميع أعضاء الوحدة الحزبية بقرية القطورى بقيادة خالد الليثي وتامر ماجورة أمين المشروعات بالمركز وأعضاء أمانته وأهالي قرية القطورى.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات.