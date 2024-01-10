محافظ الشرقية يوجه بتفعيل لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم، خلال زيارته مركز بلبيس، صرف حافز إثابة للعاملين بالمركز الطبي بشبرا النخلة في بلبيس.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد الوحدة المحلية بإنشاص الرمل، وسجل الحضور والانصراف، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم.

موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة

كما تفقد، أقسام الوحدة المحلية لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، وتابع ملف المتغيرات المكانية، مؤكدًا على العاملين بالوحدة، حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم.

وتوجه لوحدة صحة الأسرة بإنشاص الرمل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة، واطّلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

وتفقد عيادة الأسنان والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وكذلك المعمل للتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة للمترددين على المركز.

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتوجه المحافظ، لقرية شبرا النخلة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وتفقد عددا من شوارع القرية.

واختتم جولته بتفقد سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة بالقرية، والاطمئنان على كل الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المركز، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، بصرف حافز إثابة للعاملين بالمركز من الطاقم الطبي والفني والإداري والتمريض، نظراً لانتظام سير العمل.