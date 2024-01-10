ضبط معدات لإنتاج وتعبئة «ماء ردياتير» غير أصلية بمخزن في الشرقية

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة أحمد القواشتي ومحمد عبد الرحمن وأحمد عبد العزيز بمركز مشتول السوق، بقيادة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أسفرت عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة ماء الردياتير مقلدة بأسماء شركات مختلفة وتحرر المحضر رقم 207 لسنة2024 جنح مشتول السوق لإدارة نشاط بدون ترخيص.

ضبط ماء ردياتير بمركز مشتول السوق

وأوضح القواشتي، أنه تم العثور على 3 تنك ماء ردياتير مثبتة بالأرض وعلى كل منها موتور وبداخل كل خزان 500 لتر ماء ردياتير بجملة 1500 لتر، هذا بالإضافة إلى ضبط 18 كرتونة ماء ردياتير مختلفة الماركات بكل كرتونة 4 جركن سعة الواحد 5 لتر.

ضبط ستيكرات لماركات مختلفة قبل وضعها على السلع:

وأضاف أحمد القواشتي، أنه تم ضبط كراتين بها عبوات ماء ردياتير سعة العوبة 1.25 لتر، كما تم ضبط 4 جركن كبير ماء ردياتير سعة الواحد 30 لترا، 58 جركن فارغ بدون غطاء، و 750 استيكر ورقي لماركات مختلفة وتم تحرير المحضر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، على أنه تم ضبط المتصرف في المخزن كونه يصنع مواد غير أصلية «بير سلم» وينسبها لماركات معروفة لافتة إلى أنه هذا يضر بالاقتصاد القومي، لذا يتم ملاحقتهم.