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«الصحفيين» تعلن فتح باب التقديم في مسابقة الدكتورة نوال عمر

كتب:

سهيلة هاني
01:19 م | الأربعاء 10 يناير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين بدء تلقي جـائزة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي عن الأعمال المنشورة لعام 2023.

المسابقة بالتعاون مع جريدة الأهرام

وأوضحت النقابة أن اللجنة المشرفة على الجائزة قررت أن يكون موضوع المسابقة هذا العام عن «طوفان الأقصى»، وستكون المسابقة بالتعاون مع جريدة الأهرام.

 لجنة الخدمات

وتابعت أنه يجرى استلام الأعمال بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير حتى الخميس الموافق 15 فبراير 2024، لدى مسئول لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالدور الثالث.

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