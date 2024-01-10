محافظ كفر الشيخ يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف في مركز سيدي سالم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الأربعاء، بدء أعمال رصف شارع «أحمد شوقي»، بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الجاري، التي تعد من الشوارع الحيوية بالمدينة، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والجهاز المعاون له.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنّ عمليات الرصف بالمراكز والمدن، تهدف لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف، في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق.

متابعة نسب التنفيذ لمشروعات الرصف

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.