8 مدن تشهد طقسا شديد البرودة ليلا.. الصغرى تصل لـ3 درجات

انخفاض واضح في درجات الحرارة الصغرى تشهده 8 مدن مصرية، بدءا من مساء اليوم، وتستمر حتى الأيام المقبلة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا بها حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى على محافظات شمال الصعيد ومدن وسط سيناء.

تكون الصقيع على المزروعات في المحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، أنه مع بداية ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ، ويسود طقس بارد على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وشديد البرود على شمال الصعيد ووسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال البلاد، ومحافظات مدن القناة.

كما أكدت الأرصاد أن الصقيع سيتكون على المزروعات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة الصغرى على 8 مدن مصرية

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ، اليوم، على بعض المدن والمحافظات المصرية بين 9 و3 درجات، ويسود طقس شديد البرودة على تلك المدن، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-

رفح 21 9

نخل 20 3

كاترين 14 3

سيوة 18 3

بني سويف 20 8

المنيا 18 7

أسيوط 19 8

سوهاج 19 9