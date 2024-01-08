«الشباب والرياضة» توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتنمية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

رعاية ودعم الرئيس السيسي للشباب

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الشباب صاحب النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولي لتوليه مسؤولية الوطن، كما تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بوقتنا الراهن.

وأشار «صبحي» إلى أن الوزارة تستهدف خلال كافة أنشطتها تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الشباب المصري، وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام.

وقال وزير الشباب والرياضة إن أهداف الوزارة تلاقت مع أهداف مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إذ جرى عقد العديد من اللقاءات وورش العمل بين الجانبين، للوصول إلى أفضل إطار للتعاون بين الجانبين.

تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة للتمكين الاقتصادي للشباب

تابع وزير الشباب والرياضة: «البروتوكول يستهدف تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع الهادفة للتمكين الاقتصادي للشباب، ولخدمة المجتمع ومواجهة التغيرات المجتمعية، وتطوير قدرات الشباب في مجال التطوع داخل الجامعات ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية والمدن الشبابية والرياضية».

وأردف: «البروتوكول يستهدف أيضا تقديم الأفكار والخطط والدراسات والاستشارات والبحوث الميدانية المتبادلة، بين الوزارة والاتحاد من خلال ما يمتلكه الاتحاد من قدرات وخبرات تدريبية وبحثية، بمركزه البحثي دراية للدراسات والاستشارات».

وقع البروتوكول ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعن الاتحاد الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية.

حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية رئيس وحدة السياسات، وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.