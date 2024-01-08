 «الشباب والرياضة» تكرم الفائزين ببرنامج طموح.. 200 ألف جنيه جوائز

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، الفائزين من برنامج «طموح»، بجوائز تبلغ 200 ألف جنيه، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ونوه وزير الشباب بأن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسؤولية.

تطوير العديد من البرامج الشبابية

وأضاف الوزير، خلال حفل التكريم ، قائلا «إننا في وزارة الشباب والرياضة نحرص على تطوير العديد من البرامج الشبابية التي تخدم الشباب المصري بجميع محافظات الجمهورية، خاصة في برامج ريادة الأعمال لتمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم لتحقيق ذاتهم».

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر إلى السفير الكندي لويس دوماس، وهنأه على احتفال كندا بمرور 70 عاما على تواجد السفارة الكندية بجمهورية مصر العربية.

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه على تعاونهما مع الوزارة فى هذا البرنامج، والذي يساعد على توعية الشباب والتعرف على أفكارهم ورؤيتهم للاستفادة بها فى تلك القضية المهمة المتعلقة بالصحة الإنجابية.

إقامة العديد من الورش للشباب

وعبر الوزيرعن أمله فى إقامة العديد من الورش للشباب بالتعاون مع السفارة الكندية مستقبلا لتنمية مهارات الشباب المصري وتطويرها اكثر.

وتوجه السفير الكندى بمصر لويس دوماس بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة على المشاركة فى هذا المشروع الناجح والقضية المجتمعية المهمة، معبرا عن آماله في مزيد من المشروعات الناجحة والشراكة مع الحكومة المصرية والتي يرى أنها تعطي الكثير من الاهتمام في هذه القضية المهمة الخاصة بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية.

وعبر الدكتور هشام الروبي رئيس مؤسسة اتجاه للتنمية عن سعادته بالتواجد فى أي عمل يرتبط بوزارة الشباب والرياضة، كما أشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة وسفارة كندا بمصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان شركاء النجاح فى المشروع .

أكدت جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الشباب هم القوام الرئيسي لأي مجتمع وهو ما جعلنا حريصين بالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة الشباب والرياضة والشراكة التى أثمرت عن وجود 341 من أندية السكان بمصر، وحيث إن الصندوق يؤمن بقدرات الشباب وهو ما أثمر عن هذا التعاون في هذا المشروع الناجح والمهم.