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تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء 10-1-2024

كتب:

مارينا رؤوف
02:13 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 للمرة الثانية على التوالي، لتستمر التراجعات في في السوق المحلي والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، منخفضا بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الظهيرة اليوم، حيث وصل سعره إلى 3210 جنيهًا بدلا من 3220 جنيها، ليصل إجمالي الانخفاضات اليوم إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3668 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2751 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و680 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.