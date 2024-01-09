تغير في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 3230 جنيها، مقارنة مع 3200 جنيه في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالس 3230 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3691 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 2769 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2153 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 25 ألفا و840 جنيها.