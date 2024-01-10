سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10-1-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية، بمحلات الصاغة، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق.

سعر الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية على موقعها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وقدر سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم مبلغ 3230 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة، 3691 جنيها بدون إضافة أي من الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، نظرا إلى أنه يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 2769 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب سجل 25 ألفا و840 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.